Eesti europarlamendi saadik Yana Toom jõudis juba oma Facebookis rõõmustada hääletuse üle: "We did it!!! 278:318 in favour if free internet!!!"

Mida direktiivi kõige vastuolulisem, 13. artikkel praegusel kujul vastu võttes tähendaks, selgitab Wikimedia Eesti juhatuse liige Eva Lepik: "Kui ma laadin üles koduvideo, kus laps laulab või taustal kostab muusika, või riputan üles foto, kus on mõni joonistus või tekst, on tõenäosus, et mu omalooming kaob ühegi jäljeta nagu mutiurgu, senisest palju suurem. Ühtlasi annab suuremahuline automaatne filtreerimine hea võimaluse juba nüüdki aktiivselt tegutsevatele autoriõigustrollidele: kui sulle ei meeldi konkurent äris või poliitikas, tee avaldus, et sinu autoriõigust on rikutud, ning läheb hea tükk aega, enne kui ta saab robotile tõestatud, et pole kaamel."