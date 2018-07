Tallinna ülikooli bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele laekus 4947 ja magistriõppe erialadele 1660 avaldust. Koos doktoriõppega on avaldusi kokku 6711.

TLÜ-s on populaarseim psühholoogia

Ülikoolidesse sisseastumine on selleks korraks enamikes koolides lõppenud. Mis olid populaarseimad erialad Tallina ülikoolis (TLÜ), Tartu ülikoolis (TÜ) ja Tallinna tehnikaülikoolis (TTÜ)?

Sel õppeaastal avatakse Tallinna ülikoolis 39 bakalaureuseõppe, kuus rakenduskõrghariduse ning 60 magistriõppe eriala. Traditsiooniliselt suur on konkurss bakalaureuseõppe erialadel. Avalduste arvult on kolm esimest psühholoogia (399), haldus- ja ärikorraldus (375) ning alushariduse pedagoog (260). Avaldusi õppekoha kohta oli kõige enam haldus- ja ärikorralduses (15), järgnesid reklaami ja suhtekorralduse eriala reklaami suund (14,27) ja suhtekorralduse suund (10,87).

Loodusteadustes on enim avaldusi rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogiaerialal, mereakadeemias laevajuhtimises.

Päev enne sisseastumise lõppu oli TTÜ-le esitatud 5000 sisseastumisavaldust. Populaarseimateks erialadeks bakalaureuseõppes on IT süsteemide arenduse, insenerialadest ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise ning majandusteaduskonnas ärinduse õppekavad.

TTÜ popimad erialad olid ehitus, IT süsteemide ning ärinduse erialad

Suurimad konkursid olid koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekaval, kus ühele õppekohale kandideerib 9,7 soovijat, eripedagoogika õppekava konkursil on 9,6 soovijat kohale ning ingliskeelse arstiteaduse õppekava konkursil on 8,1 soovijat kohale.

„Kõrghariduse esimese astme menukaim õppekava on viimastel aastatel olnud arstiteadus ja magistriõppes soovitakse konkurentsitult enim õppida infotehnoloogiat,“ kommenteeris Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Välistudengite huvi on tänavu aga rekordiline. Bakalaureuseõppesse soovib astuda 400, magistriõppesse samuti 400 ning doktoriõppesse 113 tudengit, need arvud pole aga veel lõplikud. Tänavu avas ülikool ka mitu uut ingliskeelset magistriõppekava nagu Avatud ühiskonna tehnoloogiad, Haridusinnovatsiooni juhtimine ning Sotsiaalne ettevõtlus.

Magistriõppe erialadele oli tung tava kohaselt väiksem, tipus on seal avalduste arvult organisatsioonikäitumine (148), konkursi mõttes aga sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3,94).

Magistriõppes on suurimate avalduste arvuga hoonete ja rajatiste eriala inseneriteaduskonnas, IT-s infosüsteemide analüüs ja kavandamine ning juhtimine ja turundus majandusvaldkonnas. Loodusteadustest on enim õppidasoovijaid rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialal.