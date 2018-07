Alates tänasest hoiavad TV3 "Suvised seitsmesed" televaatajaid kursis heategevusprojekti "Maalides head" tegemistega, mis kulmineeruvad 6. oktoobril suure näituse ja oksjoni avapauguga.

Igal nädalal näitavad "Suvised seitsmesed" lugusid sellest, kes kuulsatest Eesti staaridest on oma maali oksjonile pannud.

Projekti eestvedajateks on kolm keskkoolitüdrukut, Marianne Tamm, Annabell Sarapuu ja Maarja-Liis Uri. Käesoleva aasta teema on "Minu unistuste Eesti". Projekti mõte on innustada tuntud Eesti inimesi maalima pilte ja panna need heategevusoksjonile. Tulu annetatakse vabatahtlike tegevusel loodud ning toetajate rahastusel baseeruvale heategevusfondile Minu Unistuste Päev, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi.