Kaks meest läinud metsa jahti pidama. Üks näinud kitse, kuid ei lasknud. "Kõik kitsed, kes metsas ringi liiguvad, on metskitsed!" õpetab teine.

Kohanud siis hane, kuid ka seda ei tulistatud.

"Saad sa aru, see oli metshani, mitte koduhani. Kes metsas on, on metsik," õpetab jälle teine esimest.

Lõpuks on kuulda põõsast krabinat ja esimene tulistab.

"Kes seal oli?" pärib teine.

"Ah, oli üks metsik vanamutt…"