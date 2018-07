Ühtlasi kuulub Lepatriinu nüüdsest ka Taani indie-plaadifirma No Angel Records artistide nimistusse. No Angel Records on varem koostööd teinud ka selliste Eesti artistidega nagu Avoid Dave, Rainer Ild, The Boondocks ja teised.

Lepatriinu on pürginud kahel korral superstaarisaatesse, kahjuks edutult. Samuti on lauljatar püüdnud pääseda "Eesti laulu" püünele, kuid seegi pole õnnestunud. Lõpuks otsustas Lepatriinu kandideerida Noortebändi konkursile, kuna tema arvates oli ka see vähe tuntud artisti jaoks hea võimalus end esitleda.

"Juba Noortebändi poolfinaali jõudmine avas mulle uksi, millest ma ei osanud unistadagi," kommenteerib ta. "Pingelisest võistlusest ei väljunud ma küll võitjana, kuid viisin koju terve hulga eriauhindu - esinemiskutse Intsikurmu festivalile, esinemiskutsed Jazzkaarele ja Augustibluusile ja sain ka River Islandi eriauhinna.



Noortebändi järel sõlmis tegus neiu lepingu plaadifirmaga No Angel Records ning sai ka rohkelt kontserte anda. Lisaks astus ta Kultuurikatlas üles Tom Odelli soojendusesinejana. Ja publikut elektrooniliste rütmide ja akustiliste instrumentidega võluvat Lepatriinut sai esinemas näha neljal korral Tallinn Music Weekil. Samuti andis ta TMW telgis täismajale kontserdi Positivuse festivalil.

Aga kust tuleb Triinu Paometsa omapärane artistinimi Lepatriinu?

"Esiteks ei viitsi ma olla suvaline taustakas ja Lepatriinu artistinimi on hea lihtne, jääb meelde, tekitab seoseid, Eestis alustamiseks kõige parem variant," on näitsik veendunud. "Ma olen vägagi lavainimene, ma olen front in your face, ekstravert, kes näeb välja nagu ta oleks ülimalt hüperaktiivne kogu aeg."

Terve Lepatriinu pere on väga musikaalne. Triinu vanem vend on näiteks Taavi Paomets, kes teeb bändi nimega Avoid Dave.

"Vaikselt hakkasin õppima, oma toas nokitsesin, kui mingi küsimus oli, läksin kõrvaltuppa ja küsisin Taavi käest," räägib Lepatriinu oma muusikutee algusest. "Ja kuna meie peres olid kõik väga osavad pillinäppijad, siis sundis see ka mind oma muusika kallal tegutsema."

Triinu, miks sa mängid üksi? Miks mitte koos muusikust vennaga?

"Olen oma sooloasju kogu aeg üksi teinud, sest kui olin väike, siis pere ei tahtnud teha seda koos minuga. Täna nad loomulikult tahakasid, aga mina enam ei taha. Saan üksi suurepäraselt hakkama. Vajadusel oskan olla väga püsiv ja keskendunud. Ja ma ei taha olla nagu kõik teised. Ma ei taha olla suvaline taustakas, ma ei taha olla liftimuusika," ütleb Lepatriinu resoluutselt.

Pikka intervjuud Triinu Paometsa ehk Lepatriinuga loe ja vaata juba uuel nädalal Õhtulehe veebist ja paberist!

7. juulil korraldatakse Eisma sadamas Lahemaal vaid kord aastas toimuv Disco Tallinn Piknik.

Pikniku eest hoolitseb staarkokk Peeter Pihel, kes paarisajale piknikulisele kohapeal eriti maitsva sisuga piknikukorvid komplekteerib. Meie otsustasime Lepatriinuga need enne vahvat sündmust ära testida. Planeerisime seda algselt teha Tallinna südames - Politseipargis, kuid tänu kergele vihmasabinale pidime oma piknikulaariga kolima hoopis ERR´i maja kohviku imepisikesele terrassile. Tänu kohviku südamlikule personalile kujunes sellest üks väga eriline ja lustlik piknik.

Disco Tallin pikniku toidukorvide sisu on järgmine:

Pardiliha kebab

Kevadkapsa - fenkoli kimichi

Farro- Rautsi talu röstitud köögiviljade salat

Kotzebue spelta hapu sai

Kotzebue Noorvik sealiha salaami

Sidrun-aloisia jäätee

Sidruni posset, põletatud valge šokolaadiga

"Hommikusöök staariga"; Peeter Pihel; Disco Tallinn piknik

Disco Tallinn läheb koos Peeter Piheli ja Vaiko Eplikuga juba sel laupäeval piknikule

Pidudesari Disco Tallinn ja Peeter Pihel ühendavad taaskord jõud, et korraldada sel laupäeval, 7. juulil kaunis Eisma sadamas Vihula vallas üks unustamatu piknik-pidu koos Vaiko Epliku ja maailmakuulsa Jay Sebag´i kontsertidega.

Disco Tallinna vedajad Widenski ja Tom Lilienthal korraldasid mullu midagi seniolematut, kasutades selleks ära ilusat Eesti suve ning loodust. Nii sündis esmakordselt väga populaarseks osutunud piknik-peo formaat.

Ääretult kaunis ja üsna uues Eisma sadamas Vihula vallas leiabki 7. juulil taaskord aset „Disco Tallinn piknik“, mis kätkeb endas muuseas Eesti Euroopa Liidu eesistumise õhtusöökide peakoka Peeter Piheli poolt hoolikalt valitud „einet murul“, andekate muusikute Vaiko Epliku ja Pariisist pärit Martin Solveigi hittide hääle Jay Sebag´i vabaõhukontserte ning DJ-de etteasteid.

Peeter Pihel kommenteerib: „Panen ka sel suvel Kotzebue Bakery & Charcuterie parimatest paladest kokku maitsva piknikukorvi. Muretsema ei pea ka taimetoidu sõbrad - head ja paremat leidub korvis ka neile.“

Väravad avatakse 7. juulil kell 17.00, minna saab kogu perega. Peale päikeseloojangut liigub pidu vanasse paadikuuri, kus esinevad Disco Tallinna residendid Widenski, Tom Lilienthal ning külalised.

Piiratud kogus pileteid on eelmüügis Piletilevis ja Circle K teenindusjaamades üle Eesti. Piiratud koguses Peeter Piheli piknikukorviga pileteid saab soetada vaid eelmüügist hinnaga 39 EUR + agenditasu. Tavapilet, mis sisaldab kontserte ja hilisemat paadikuuri discot, maksab 19 EUR + agenditasu. Kuni 15-aastased lapsed (k.a) pääsevad koos vanematega sündmusele tasuta (sellega ei kaasne piknikukorvi).