Chiang Rai kuberner Narongsak Osotthanakorn teatas veel, et lapsed on läbinud esimese sukeldumistreeningu, mis on ettevalmistuseks nende evakueerimisel.

Enne sukeldumist tehakse lastele meditsiiniline läbivaatus, mis selgitab välja, kes vette lubatakse ning millises järjekorras võimalik sukeldumine aset leiab.

Võimud on kinnitanud, et nad ei alahinda raskusi, millega poistel tuleb sukeldumise puhul silmitsi seista. Päästjatel on seni kulunud lasteni jõudmiseks kuus tundi, naasmiseks aga viis tundi. Keeruliste oludega teekonna pikkuseks on 2,5 kilomeetrit.