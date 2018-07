Briti firma Ecotricity teatas, et esimest korda maailmas hakatakse müüma veganitele sobilikku elektrit. Firma ei osta elektrit ega gaasi üheltki tootjalt, kes kasutab energia saamiseks tapajäätmeid, vahendab Gazette.

"Kõik energiafirmad, olgu need suured ja väiksed, kasutavad energiatootmisel lihatööstuse kõrvalsaadusi. Inimesed peaksid teadma, millest nende energia pärineb," ütles Ecotricity asutaja Dale Vince.

"Loomsete jäätmete kasutamises pole süüdi mitte ainult suured energiafirmad. Ka paljud väiksemad ja iseseisvad ettevõtted, kes nimetavad end roheliseks, teevad seda."

Eelmisel aastal tuli välja, et Suurbritannia üks suurimaid elektritootjaid SSE kasutas oma tootmisprotsessis Šotimaa kalakasvandustest pärit lõhelaipu. Sarnaseid avastusi on tehtud ka väiksemate Briti elektrijaamade kohta.

Ecotricity liitus ka maailma vanima veganiseltsi The Vegan Societyga. Ühing on loodud 1944. aastal. "Loomi kasutatakse peaaegu igas eluvaldkonnas ilma vajaduseta, ja kahjuks ei erine energiatööstus teistest tööstusharudest," ütles Vegan Society ärijuht Chantelle Adkins. "Loodame, et tõstes esile loomsete saaduste kasutamist elektritootmisel, saame juhtida rohkem tähelepanu ka loomade väärkohtlemisele üldiselt."