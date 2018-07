Veel enne festivali tuleb Shanghai Ooperiteatri trupil aga läbi teha paras kadalipp - läbida tuleb üle 50 tunni kestev lennu- ja merereis. Esmalt reisivad andekad interpreedid kolme lennukiga Pekingist, Shanghaist ja Hangzoust Helsingisse ning sealt edasi laevaga Tallinna. Tallinnast liigub trupp bussidega Virtsu ja sealt praamiga otse suvisele Saaremaale, kus seatakse end sisse 123 hotellitoas. Kuna Eesti ja Hiina ajavahe on kuus tundi, on üle kahe ööpäeva kestev reis tõsine katsumus.

Shanghai ooperiteatri esituses jõuab lavalaudadele nii klassikat kui ka uudisteoseid. Nautida saab Georges Bizet' kultusooperit "Carmen", suurejoonelist tantsugalat ning Wen Deqingi moodsat ooperit "Riskantne mäng". Kodumaise publiku jaoks mõjuvad Hiina artistide esituses lavale jõudvad teosed eksootiliselt ja kaasahaaravalt ning varuks on mitmeid meeldejäävaid üllatusi.

19. juulil algavad Saaremaa ooperipäevad ning sel puhul kolib saarele nädalaks 225 Hiina ooperitähte, et kinkida Eesti publikule meeldejäävate elamuste bukett.

Selleks, et pakkuda Eestimaa publikule elamus, mida veel aastaid hiljem meenutada, on Hiina ooperitähtedel kaasas merekonteineritäis kauneid kostüüme, dekoratsioone ja põnevaid pille. Näha saab nii traditsioonilisi sümfooniaorkestri instrumente kui ka hiina rahvamuusika pille, mille välimus ja kõla on siinse publiku jaoks tõeliselt eksootilised. Lisaks pakuvad silmailu ja imetlust rikkalikud ning detailideni viimistletud kaunid kostüümid.