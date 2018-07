Sony Pictures tegi saatusliku vea ning laadi YouTube’i filmitreileri asemel täispika filmi. “Khali the Killer” oli videokeskkonnas üleval kaheksa tundi, enne kui see eemaldati.

Hahahahahah Sony tried to put up a new trailer for “Khali The Killer” but accidentally uploaded the entire movie hahahahahahahaha im watchin it pic.twitter.com/IA2mOfElIQ