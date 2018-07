Indie-kollektiiv Ouu on üllitanud uhiuue singli "Worn Out Look", mida toetamas ka värviküllane ning ääretult sisutihe muusikavideo. Muusikavideo on valminud Ouu liikmete ning auhinnatud andeka operaatori Kristjan Taali koostöös. "Kristjan tajub meie stiili ja huumorit ehk kogu video tegemisse läinud raske töö tuli väga orgaaniliselt ning lõbusalt," sõnas bändi ilusaim liige Jaan Sinka. Võrreldes viimase Ouu vanast heast rokist nõretava EP "Papa Solveigiga" on suundutud tagasi komplekssematele radadele, mis on reeglina olnud ka Ouu firmamärk: "Proovisime küll oma muusikalist "kutset" eirata, kuid pärast üürikeseks jäänud rokiperioodi tulime ikkagi tagasi oma keskkonda. Mugavustsoonist väljas käies oleme uut õppinud ja lisanud oma valemile mõned uued muutujad", sõnas bändi kõige parema kitarriga liige Hyrr Innokent Vainola.

Konkreetne laul "Worn Out Look" sündis bändi paremuselt neljanda liikme Tiit Libliku sõnul pika protsessi järel: "Laulu avaakordid tulid sisuliselt kohe, kui kunagi sai uus süntesaator soetatud. Mõnda aega ta seisis, aga sellel aastal hakkasime lauluga tõsisemalt tegelema ja lõpuks sai valmis tervik, mida on minu arvates väga tasuv kuulata."