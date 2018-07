Maksu- ja tolliameti narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa selgitab: „Tundub, et postipakke tellides võib inimestele jääda mulje, et keelatud ainete tellimisega vahele jäädes ei vii jäljed nendeni. Siiski näitab korduv praktika, et MTA kontrollimeetmed on tõhusad ning narkootiliste ainete tellija saab karistatud.“