Iisraeli võit 2018. aasta Eurovisionil on ohus. USA üks suurimaid plaadifirmasid Universal Music ähvardab Netta võiduloo “Toy” autorid kohtusse kaevata, kuna laul olevat plagiaat. Universal Music saatis “Toy” autoritele kirja, kus nad väidavad, et eurolaul on kopeeritud The White Stripesi 2003. aasta hitist “Seven Nation Army”. Kui see väide kohtus kinnitust saab, võib “Toy” Eurovisionilt disklahvi saada ning Iisrael kaotab õiguse oma võidule ning 2019. aasta Eurovisioni korraldamisele. Eurovisioni reeglites seisab, et kõik võistlevad laulud peavad olema originaalsed.

Paljud on nentinud, et kahel laulul on tõepoolest sarnane bassiliin, mis juhtub ka paljude teiste laulude puhul, kuid Universali advokaadid väidavad, et sarnasused nii rütmis kui harmoonias rikuvad autoriõiguseid.