Viking XPRS restorani ja köögi töötajad, kokku enam kui 50 inimest kannatavad juba üle aasta töökiusamise all.

Lavea Viking XPRS teenindajad kurdavad Delfile saadetud kirjas, et nende restorani juhataja on kiuslik inimene, kes kohtleb enda alluvaid kui alamklassi. Lisaks olevat juhataja valelik ning lubavat töötajatele olematuid asju.

Viimases hädas pöördusid teenindajad Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu (EMSA) poole, mille juht Jüri Lember kinnitab, et olukorraga tegeletakse.

"Asja muudab meie jaoks keeruliseks see, et samal kollektiivil on ka mõnede teiste juhtkonna liikmetega konflikte olnud," ütles Lember.

