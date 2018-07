„Lapsed ja internet“ uuringu tulemuste järgi on kolmandik 9-14-aastastest Eesti lastest näinud veebis seksiklippe ning iga teine vaadanud vägivalla või piinlevate loomade videoid.

Uuringu viis läbi Tele2. Firma turundusdirektor Katrin Aron tõdes, et Rootsis ja Baltikumis läbi viidud uuringu järgi näevad lapsed neile sobimatut sisu tihti seetõttu, et nad klikivad kogemata endale tundmatul lingil või keegi nende tuttavatest on jõhkraid videoid jaganud või vaadanud sotsiaalmeedias. Uuring paljastas ühtlasi, et vaid kolmandikul Eesti lastest on kodus interneti kasutamisel mingisugused reeglid.

„On väga oluline, et lapsed ja vanemad räägiksid omavahel veebis varitsevatest ohtudest. Kolm last kümnest arvas, et tema vanemad on kursis kõigega, mida laps veebikeskkonnas teeb. See on selgelt liiga vähe, sest lastele sobimatut sisu liigub üha enam ja seda on järjest hõlpsam jagada,“ ütles Aron.