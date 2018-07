Sussexi hertsoginna Meghani isa Thomas Markle kardab, et ta ei näe oma tütart enam kunagi. "Ma pole Meghani ja Harryga väga pikka aega rääkinud," on mees oma sõpradele kurtnud, vahendab Mirror. Thomas Markle ütles, et tema süda on murtud, sest ta on tütrest pärast tolle pulmast puudmist kaugenenud. Mees arvab, et võib juhtuda, et nad ei kohtugi enam kunagi ja kuninglik paar on emast eemaldunud. Thomas puudus Meghani pulmast, kuna teda tabasid terviseprobleemid ja mees pidi minema südameoperatsioonile. Siis tuli välja ka tõsiasi, et mees on tellinud paparatsopildid endast tütre pulmaks valmistumas.

Kaks nädalat tagasi oli Thomas külaliseks saates "Good Morning Britain", kus rikkus räigelt kuninglikku etiketti, paljastades, mida arvab tema värske väimees Brexitist ja Donald Trumpist.

Eelmisel nädalal avaldas Thomas nördimust selle üle, et Donald Trump kohtub Inglismaa kuningannaga enne teda. "Kui kuninganna on valmis kohtuma ülbe, ignorantse ja tundetu presidendiga, ei ole tal mingit vabandust minuga mitte kohtumiseks. Ma pole pooltki nii halb." Kuigi Thomas Markle pole Meghaniga kohtunud, nägi ta üle nelja aasta oma 51aastast poega Thomas juuniorit, kes käis oma isa tervist kontrollimas. "Hoolimata nendevahelistest erimeelsustest tahtis Tom olla kindel, et tema isaga on kõik korras. On imelik, et Meghan pole oma haiget isa vaatamas käinud," ütles allikas väljaandele.