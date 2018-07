Mulgimaalt Sirje korralikku maanõida ei leidnudki. Küll aga nimetasid kaks erinevat allikat Viljandi kõvima tegijana ühe nime – Melinda Maarjalille. Melinda ise ütleb, et peab end rohkem terapeudiks kui sensitiiviks, ja hariduselt on ta üldse filoloog. Tõepoolest, tsist nõiavärki Melinda ei tee – tema tööriistadeks on hingamine, hääl, erinevad rituaalsed instrumendid, kaardid, kristallid, palved, mantrad, meditatsioon ja muusika. Nendega aitab ta vabaneda mõttemusritest ja emotsionaalsetest takistustest, mis häirivad inimese tervist, suhteid ja eneseteostust.

Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega "Puuduta mind!", kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 32. saates on külaliseks Viljandimaa kuulsaim maanõid Melinda Maarjalill.

"Olen lõpetanud Algallika protsessi ja hingamistöö koolituse terapeudi ja superviisorina ning täiendanud ennast töös muutunud teadvuseseisunditega nii Eestis kui välismaal väga erinevate õpetajate käe all. Olen õppinud protsessidele orienteeritud psühholoogiat, hingamistöö praktikaid, hääle- ja helimeditatsioonie, viie rütmi tantsu, jpm."

"Teraapiatöö eesmärgiks pean tähelepanu toomist igaühes peituvale loomepotentsiaalile ja kõrgeimatele mõtetele inimeseks olemisest.Toetan intuitsiooni kuulamist, enese usaldamist ja isikliku vastutuse võtmist oma valikute eest. Mind innustab see, kui näen inimesi iseennast leidmas ja oma elu teadlikult muutmas."

Meie uurime saates Melindalt

Kuidas sattusid vaimsete praktikatega tegelema? Oli sul mingi konkreetne elusündmus päästikuks?

Sinu tööriistaks on hingamine ja sulle tundub, et suurem osa inimesi hingab valesti. Mis vahe on õigel ja valel hingamisel?

Millised terviseprobleemid võivad tekkida valel hingamisel?

Milliste muredega inimesed su poole pöörduvad ja kuidas sa neid aitad?

Õpeta, kuidas hingata, kui olen väga ärev. Kui und ei tule. Kui kuskilt valutab.

Räägitakse, et õige hingamine annab meile rohkem eluenergiat, kui toit.Teatud tüüpi hingamisega on võimalik teadvusseisundit muuta. Kuidas see käib ja mis siis meiega juhtub?

Homöopaatia teema on taas üleval – öeldakse, et see on libaravi suvaliste teradega. Mis see tegelikult on?

Su töövahendite nimestik on lai – lisaks hingamisele kasutad veel rituaalseid instrumente, kaarte, kristalle, palveid, mantraid, meditatsiooni ja muusikat. Lisaks astroloogiat, numeroloogiat ja homöopaatiat. Millal mida?

Anna üks nõu tänapäeva inimesele, kuidas ta saaks olla produktiivne nagu ühiskond nõuab, aga samas säilitada sisemise rahu ja tasakaalu.