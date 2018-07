Ärileht kirjutab, et kohtus võidab sageli see, kellel on rohkem raha paremate advokaatide palkamiseks ning tegelik kannataja võib jääda kaotajaks.

Lähiminevikust võib tuua traagilise juhtumi, kus lapse tulevane isa jättis raseduse alguses väga vaesest perest pärit naise maha ja ka tööandja lasi ta lahti. Kuna naine vallandati raseduse tõttu, mõisteti talle töövaidluskomisjonis välja hüvitis.

Tööandja läks kohtusse ja kuna asjaga tegelenud võrdõigusvoliniku büroole tundus, et tegu on must-valge juhtumiga, soovitati ohvril kohtus jätkata. Asi võttis aga ootamatu pöörde – riigi määratud kaitsja ei vallanud teemat, teine pool palkas seevastu väga tugevad advokaadid ning asi lõppes sellega, et naine kaotas ja temalt mõisteti välja ka vastaspoole kohtukulud.

Refereeritud artikli täistekst Ärilehes.