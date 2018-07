Kui näed, et see, mida kavatsesid, ei suju plaanipäraselt, pole mõtet samas vaimus jätkata. Võta hetkeks aeg maha, et oma vigu analüüsida. Et sihile jõuda, tuleb taktikat muuta.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Pead endale tunnistama, et kuskil on su võimete ja võimaluste piir. Hinda oma eesmärke realistlikult ja jälgi, et jääksid rangelt reeglite ja seaduste piiresse.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Päikese ja Jupiteri trigoon võimaldab tegevusele korraliku hoo sisse lükata. Saad tegeleda meeldivate asjadega, teistelegi oma teadmisi jagada ning aplausi nautida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Inimeste usaldusväärsuse üle ei saa esmamulje järgi otsustada. Proovi ennast inimeste tundjana mitte üle hinnata, usalda neid, kes on end varasemalt tõestanud.

Neitsi

23. august – 22. september

Kipud käituma egoistlikult, ootad teiselt tähelepanu ja pühendumist, ent ei vaevu mõtlema sellele, kui palju ise vastu annad. Hoidu kaaslase tuju etteheidetega rikkumast.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Suudad end ka keerulistest probleemidest läbi närida. Oled püsiv ja süvenemisvõimeline, kui midagi uurid, ei lõpeta sa enne, kui oled asja tuumani jõudnud.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Täna on sul hea päev, asjad lihtsalt õnnestuvad! Hea hetk selleks, et reis või pikem avastusretk ette võtta, oma maailmapilti laiendada ja uusi muljeid koguda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Suurepärane aeg armastuse avaldamiseks. Sul on vastassooga vedamist, alguse võib saada päris uus suhe, ent veelgi tõenäolisem on, et teed viivad taas kokku vana armsamaga.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tähelepanu on peamiselt suhtlemisel kaaslastega. Küllap õpid neid nüüd paremini tundma, nähes, millised on kellegi tugevad, millised aga nõrgad küljed.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võiksid puhkust võtta ja täiel rinnal elu nautimisele pühenduda. Hobidega tegelemine ja seltskondlik suhtlus pakub rõõmu. Meessoost Veevalajail võib naistega vedada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kindel seljatagune annab julguse uusi asju ette võtta. Kui kellegagi pereringist on suhted sassi läinud, sobib praegune aeg erimeelsuste lahendamiseks.

