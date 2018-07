Eile teatas politsei, et 30. juunil leiti Wiltshire’is teadvuseta olekus keskealised mees ja naine. Tänaseks on teada, et paar mürgitati Novitšokiga. Samasugust ainet kasutati märtsis Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia mõrvakatsel.

Hiljutised ohvrid, Charlie Rowley ja Dawn Sturgess, on politsei sõnul kriitilises seisundis. Paar leiti teadvusetult Amesburys asuvast majast. Küla jääb vaid mõne kilomeetri kaugusele Salisburyst.

Charlie Rowley (Vida Press)

Politsei sõnul on Rowley ja Sturgess hetkel ainsad, kel närvimürgi sümptomeid täheldatud on.

Londoni politseiteenistuse sõnul pole paari minevikus midagi, mis võinuks viidata nende turvalisuse ohtu seadmisele.

Dawn Sturgess (Vida Press)

BBC krimireporter sõnas, et kõige tõenäosem hüpotees on, et tegemist oli selle närvimürgi ülejäägiga, millega üritati tappa Skripale. Ka politsei manitses inimesi mitte üles korjama seda, mille päritolus nad veendunud pole.