Riigihalduse minister Janek Mäggi räägib Maalehes, et Eestis e-riiki tegelikult ei eksisteerigi, sest inimesed peavad oma dokumentide pärast tundide viisi järjekorras seisma.

Mäggi ei mõista, miks peab dokumentide uuendamiseks praegu nii palju vaeva nägema, kui inimesele võiks lihtsalt tulla teade, et "teile on juba saadetud uus kaart või paber koju".

Mäggi meenutab, et käis ministriks saades enda ID-kaarti uuendamas ning järjekord oli PPA esinduses kaks tundi. Minister usub, et enamik inimesi seisab järjekorras ning see on jabur: "See on loomulikult absurd ja see ei ole e-riik. Väga palju sellest, kuidas me oma kodanikega suhtleme, on kiviajast."

