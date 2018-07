Toomas Lepa (pildil) kaitsja, vandeadvokaat Andres Simson kinnitab, et Tallinna TV omaaegse juhile Lepale esitatud omastamisesüüdistus on aluseta. Kuidas on tekkinud nn väidetav kahju – üle 200 000 euro –, on asja menetlemisel täielikult tuvastamata.

Süüdistuse järgi omastas Tallinna TV juht Toomas Lepp ajavahemikul 2013–2016 näiliste tehingutega rohkem kui 200 000 eurot SA Tallinna Televisioon raha. Omastamiseks kasutas ta KVA Telecom OÜ esitatud arveid, mis esitati saadete „Keskkonnanädal“ ja „Vaba mõtte klubi“ tootmise eest, seisab prokuratuuri süüdistuses. Prokuratuuri väitel kanti KVA Telecom OÜst raha omakorda Lepa kontrolli all olevasse äriühingusse Videomeedia OÜ.

„Toomas Lepp ennast temale esitatud süüdistustes süüdi ei tunnista, kuna need on alusetud ja absurdsed. Ta on andnud omapoolsed selgitused, mille järgi kõik saated on toodetud. Tallinna Televisiooni nõukogu on nende kvaliteedi ja sisu jooksvalt heaks kiitnud,“ ütles vandeadvokaat Andres Simson Õhtulehele.

„Tänu saatele „Vaba mõtte klubi“ TallinnaTV üldse tuntuks saigi. Nende saadete tootmise eest on tasutud korrektselt arvete alusel. Saate autoriõigused kuulusid Toomas Lepale ja see oli ka põhjuseks, miks ta ei soovinud neid Tallinna Televisioonile edasi anda,“ rääkis Simson. „Kuidas on tekkinud nn väidetav kahju, on asja menetlemisel täielikult tuvastamata.“