Oleg Sõnajalg rääkis "Ringvaates", et tema abikaasa Viivi Sõnajalg on alkoholismiga võideldes leidnud uue kutsumuse ja tegeleb oma probleemidega Lootuse külas.

"Viivi tegi selle otsuse ja läks sinna. See oli täiesti elumuutev kogemus. Ma olen seda protsessi jälginud kümme kuud. See muudatus on nii sügav ja nii põhjalik, et ta on jõudnud sinna välja, et on leidnud endas täiesti uue kutse ja see kutse on pühendada kogu oma ülejäänud elu inimeste aitamiseks, kellel on samad probleemid," rääkis Oleg.

"Olen mõelnud, et kas me Eesti rahvana ei kanna tihtipeale inimesi liiga kiiresti maha? Kas me ei pane liiga ruttu silti külge ja ei kaota liiga ruttu lootust?" arutles Oleg.

Lootuse Küla on 2000. aastal piiskop Märt Vähi ja tema poja Andrew Vähi asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste – alkoholi- ja narkosõltlaste – võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel.