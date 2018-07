Kümme aastat on möödas sellest legendaarsest Õllesummeri avaõhtust, kui Anu Saagimi kleit torti lahti lõigates vallatu tuuleiili meelevalda sattus ning seelikusaba üles kerkis, paljastades, et Saagim ei kanna aluspesu.

Anu Saagim 10 aastat tagasi Õllesummeri avamisel (Tairo Lutter)

Nüüd otsustas Anu, kes taas festivali avas, et ontlik on igav ning lajatas Eesti värskeimale superstaarile Uudo Sepale torditüki näkku. Uudo ei jäänud võlgu ja kogu aktsioon lõppes sellega, et Anu sai isegi tordiseks. Sellega sõbralik kätš veel siiski ei lõppenud, sest ribadeks sai kistud ka Uudo T-särk. Lõpuks viis märulivennad duši alla õllemaadam Marje Hansar, sest Uudot ootas ees esinemine Õllesummeri veinitelgis.

Tegelikult tunnistas Anu ka kümme aastat tagasi antud intervjuus, et tal oli plaanis suur tordisõda, kuid kuna naine oli lubanud edasi minna järgmisele üritusele jäi see ära, sest kuivanud tort näos ja juustes poleks olnud just kõige ahvatlevam vaatepilt.

Õnneks sai Anu nüüd oma unistuse teoks teha.

