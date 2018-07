Tallinna Tammsaare pargi ehitustööde lõpptähtaeg lükkus taas edasi.

Tallinna linnapea Taavi Aas tunnistas, et ehitustööd on veidi takerdunud nii Tammsaare pargis kui ka Gonsiori tänava alguse rekonstrueerimisel, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Tammsaare park on väga suur objekt ja eks siin on paljugi seotud kliimaga - vihmadega või suure vihmaga, mis vahepeal tuli ja mis on ka selle objekti valmimist, nii nagu me täna kuulsime ehitaja käest, kümmekond päeva, natuke peale, edasi lükanud. Aga kõik objektid valmis saavad," selgitas Aas "Aktuaalsele kaamerale".

Rekonstrueerimistöödega alustati 2016. aasta kevadel.