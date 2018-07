Kas soovitus jätta edaspidi arstile tänutäheks lillekimp või kommikarp viimata on märk rumalast ülereguleerimisest või tunnistus sellest, et oleme suhtumises korruptsiooni järele jõudmas põhjamaadele? Kuna soovitus igasugustest kingitustest loobuda tuleb politseilt, on kõige kindlam kinkida oma arstile meelerahu ja piirduda pelgalt tänusõnadega. Arsti töö on küllalt vaimupingutust nõudev ka ilma selleta, et peaks mõtlema, milline heategu jääb karistuseta ja milline mitte.

Ometi võib paljude õiglustunnet riivata karistuskokkulepe, millega mõisteti patsientidelt altkäemaksu võtmises süüdi Lääne-Tallinna keskhaigla hooldusravikliiniku endised juhataja ja õendusjuht. Pädevatest ja patsientidest hoolivatest meditsiinitöötajatest ilmajäämine ongi kahetsusväärne. Ent suurepärased isikuomadused ning oma ala tundmine ei pisenda ega õigusta seadusrikkumist. Positiivne on see, et palju avalikku tähelepanu saanud juhtum võib ära hoida tulevasi rikkumisi – raha või kindla rahalise väärtusega kingituste nagu kinkekaartide vastuvõtmine on selgelt keelatud. Kui personal on piisavalt hästi koolitatud, kaob ajapikku ka vanast harjumusest kingitoojate motivatsioon. Halba ei teeks ka kleeps sõnumiga „Sinu naeratus on suurim tänu arstile“ arstikabineti uksel, nagu on Leedus, või mõne fondi annetuskast ooteruumis, kuhu suunata need, kes selgitustööst hoolimata vastuvõtule koos ümbrikuga tulevad.

Kui enamikul elualadel ei teki kahtlustki, kas lillekimp või konjakipudel on mõeldud tänuavalduse või millegi muuna, siis miks peab arstidele kingituste viimise teemal sõna võtma politsei? Väiksemadki kahtlused, et üks patsient jäi vajaliku abita, sest teine ostis või moosis end näiteks ravijärjekorras ette, kahjustavad kogu tervishoiusüsteemi usaldusväärsust. Muidugi pole patsiendid ainsad võimalikud mõjutajad, vaid samaväärset või suurematki tähelepanu tuleks pöörata arstide ja nende koolitustegevust ja konverentsidel käimist toetavate ravimifirmade omavahelistele suhetele.