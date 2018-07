Sõida rattaga, ütlevad nad. Sõida, siis tuleb tervis ja kuluvad kalorid, mis muidu puusadele jääksid. Tusameel lahtub ning silmad on säravamad.

Nende ridade kirjutamise ajal olen just lõpetanud igahommikuse 40minutilise rattaga töölesõidu ning silmad ei sära, vaid hiilgavad. Käed värisevad. Puhas adrenaliin, sest selle lühikese aja jooksul olen kaks korda peaaegu auto alla (hallo, parema käe reegel!) ja trammi alla (tänan, remonditööde teemärgistajad) jäänud ning teinud lugematul arvul äkkpidurdusi. Head inimesed, kes armastavad rattateedel jalutada, ei tule selle pealegi, et rattamärk tähendab seda, et see (üks) osa laiast kergliiklusteest võiks olla mõeldud ka ratturile.

Neid ei saa väga süüdistada, sest sageli märke kas pole või nad on lootusetult kulunud. Nii nagu autojuht peab Tallinnas hakkama teeinseneriks, et oma rida (ja liiklusõnnetust ära) hoida, tuleb ka ratturil mõnikord vaid aimata: siit vist ikka läheb rattatee edasi. Märgistusi lihtsalt pole.

Ehk siis vabandust, see kolme pisikese lapsega Soome pere, kelle põnnidele ma Kalamajas äärepealt otsa sõitsin. Kusjuures vabandas hoopis pereisa – ta olla tee alguses võsa sees rattamärki näinud. Kui siin oleks nagu Soomes, siis oleks osa asfaldist teist värvi ja iga paari meetri järel oleksid piktogrammid, ent nojah, meie puhul oli hoiatusmärk vist juba piiril.