Sotsiaalmeedias nägid tähelepanelikumad silmapaarid, et Indrek Vaheoja käega on midagi juhtunud. “Kukkusin jalgrattaga ja sain viga, nüüd on käsi lahases ja ripub kaelas,” paljastab MyHitsi raadiohääl. Väga tõsiseks õnnetuseks Indrek Vaheoja seda ei pea. “Jalgratta selga julgen ka edaspidi istuda”, naljatleb ta. “Kui kaua käsi paraneb ei oskagi praegu öelda, eks doktorilt kuuleb.” Keerukaks teeb olukorra veel see, et Vaheoja on saatejuht uues TV3 suvises matkasarjas, kus avastatakse koos Eesti tuntud staaridega kodumaad. Läbi tehakse näiteks merematk kajakiga, vooluveematk kanuuga, seikluslik mägironimismatk, tõukerattamatk, hullumeelne ellujäämismatk ja palju muud, mis kõik on valitud EV100 juubelimatkade sarjast. “Juhtus jah nii, et päev enne võtteid kukkusin õnnetult rattaga,” räägib Indrek.

“Ma arvan, et see saab olema väga keeruline.” Praeguse seisuga ei ole mees ühestki matkast loobunud, kuid ei välista, et see juhtub. “Eks see oleneb, kuidas käsi elab.”Matkad on kõik väga eripalgelised ja kohati keerukad. “Mul ei ole ausalt öeldes aimu, milline kõige keerukam matk olema saab, aga ega ma midagi ei karda küll,” räägib Vaheoja ning on kindel, et üritab kõik matkad julgelt kaasa proovida.

Saatejuhid Indrek Vaheoja ja Kristel Aaslaid tähistavad Eesti Vabariigi suurt sünnipäeva matkaseiklusega, kuhu nad võtavad alati kaasa mõne tuntud ja armastatud eestlase, kes tutvub matka käigus Eesti loodusega ja räägib millisena tema meie kodumaad näeb. Indrek, Kristel ja nende kuulus kaaslane lähevad nii mäkke kui jõkke, nii jalgsi kui süstaga, rattal või parvega ning tutvustavad televaatajale erinevaid matkamisvõimalusi, pannes ka ennast erinevate katsumustega proovile. Avasaates lähevad Indrek Vaheoja ja Eesti värskeim superstaar Uudo Sepp maastiku tõukeratta ja kanuudega seiklema Viimse reliikvia radadele Taevaskojas. Lisaks on tulevaste seiklustega ühinemas ka Inga Lunge, Raivo E. Tamm, Grete Klein, Reket ja Krista Lensin. Uudo Sepp (tv3)