Meis kõigis on peidus võimas loom. Vahel see ärkab ja teeb tegusid, millele tagasi vaadates saab öelda: jah, ürgne jõud ja hingesuurus on võimas. Nimelt algatasid Tallinna loomaaed ja Tallinna loomaaia sõprade selts kampaania, mille toel ehitada tiigrite loodusliku kodu laadne Tiigriorg. Ala jaguneb hästi suureks aedikuks, mis imiteerib looduslikku ala ning teiseks väiksemaks, kus saab tiigrit vahetumalt tajuda, seejuures looma häirimata. Kampaaniaga liitus hiljuti ka Mihhail Kõlvart.

Lapsepõlves oli ta võrreldes oma eakaaslastega teistest väiksemat kasvu, jäi koolis silma teistsuguse väljanägemisega ning oli lapsena ka tihti haige. Seetõttu oli ta koolikiusajate pideva tähelepanu all ning temas kasvas soov tülinorijatele vastu seista nii et ta hakkas tõsiselt tegelema spordi ja võitluskunstidega.

Kõlvart, mõeldes kooliajale tagantjärele ütles, et peamiseks põhjuseks spordiga tegelema hakata ei olnud tema enda kehv olukord. Selleks oli üks juhtum, kui ta pidi pealt nägema teise poisi peksmist samade kiusajate poolt. Mõistes oma suutmatust sekkuda, et poissi kaitsta andis ta endale lubaduse, et kunagi ei tule enam olukorda, kus ta näeb ebaõiglust ja tal ei ole võimalust aidata.

Selle otsusega seoses on mitmeid lugusid, mõni tõsisem kui teine, aga on ka naljakaid. Veel koolipoisina sattus ta nägema, kuidas üks meesterahvas teeb liiga naisterahvale. Astudes naise kaitseks välja sai ta peagi aru, et tegemist on arveid klaarivate abikaasadega, kes suunasid oma viha tema peale ning andsid hoopis talle vastu kõrvu.

„Mehe jaoks on väga tähtis tunda, et ta suudab kaitsta mitte ainult ennast, vaid oma lähedasi ja vajadusel ka inimesi, keda ta ei tunne,“ ütleb Kõlvart. Oma igapäevases töös on ta tihti rünnakute all ning nendes olukordades õigesti reageerida nõuab enesekindlust ja jõudu. Kõlvart rõhutab, et olulisem on rünnaku all olles mitte rünnata vastu. „Tõeline tiiger ei ründa iga kord, kui keegi teda provotseerib,“ ütleb Kõlvart.

Täna seisab Mihhail Kõlvart ka selle eest, et Tallinna loomaaia tiiger Pootsman saaks uue ja väärilise kodu.

Tiigrioru valmimiseni elab amuuri tiiger vanas laohoones, mis ei paku paraku loomväärseid tingimusi. Hoolimata täbarast hetkeseisust on tiiger aga praegugi korralik külastajamagnet. Ent tulevikus rõõmustaks iga uudistajat võimalus võluva kaslase tegemisi mitmekesisemalt jälgida – seda kas läbi klaasi või siis looma jaoks märkamatuks jäävast tunnelist. Veel enam, tulevikus rajatav troopilise pilvemetsa hoone loob võimaluse jälgida tiigri toimetusi isegi kohvikuaknast.

Kui ninasarvikud välja jätta, on tiigrist viimase saja aasta jooksul saanud kõige drastilisemalt hääbuv liik. Tiigrite arvukus on vähenenud rohkem kui 20 korda, levila on aga veelgi karmimalt ahenenud. Kui kavandatav Tiigriorg muutub tõeliseks tiigrite saatkonnaks Eestis, saab ka Tallinna loomaaed anda oma panuse selle ülimalt ohustatud liigi alalhoidu.