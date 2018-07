Näitleja ja värske poliitik Andrus Vaarik ütles saates „Hannes Võrno 33 minutit“, et ta läks ise pakkuma end sotsiaaldemokraatide juurde, sest tahab aidata.

„Klassiviha on nii palju. Tundsin, et ei suuda enam ise ka olla tolerantne mittetolerantsete suhtes. Peaks olema tegelikult. Vastuolemine on destruktiivne. See tekitab stressi. Kui tegin monotükki vananemisest, sain aru, et see, mis mul suust välja tuleb, on ju sotside jutt, üks-ühele. Ma saan olla millegi poolt. Sellega tekib palju parem tunne. Ma saan aru, et sellega tekib igasugust jama, aga ma tunnen ennast väga hästi,“ ütles Vaarik, kes sai mais 60-aastaseks.

„Ma oleks olnud väga põhimõttekindel EKRE valija, kui poleks elus nii läinud, et sain hobist teha elukutse. Sattusin väga orjanduslikust keskkonnast, kust ma pärit olen, minu jaoks paradiisi. Ma mõtlen oma 44-aastase venna Madise peale, kes end surnuks jõi, ta ei leidnud ka kohta endale. Üks probleem oli hariduse puudumine. Ma oleks ka sellises olukorras, kui ma poleks leidnud endas seda mingit sädet. Ma arvan, et see on igas inimeses olemas. See tuleb üles otsida,“ arvas Vaarik.

VAATA INTERVJUUD ANDRUS VAARIKUGA!