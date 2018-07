"Olime Merilyniga Positivuse festivalil. Väsisime ühest kontserdist nii ära, et jäime magama. Minu ema tegi sellest pilti ning kommenteeris, et oleme kui magav noorus. Sellest ka nimi Sleeping Youth (ingl. k. - magav noorus), meenutab Eke bändi nime saamislugu.

Noored tutvusid sotsiaalmeediakanalis Facebook. Merilyn võttis ühendust Ekega ja mainis, et on laulusõnade loomises osav. "Olin ise skeptiline, aga saatsin Ekele ühed laulusõnad, mida olin ise laulnud. Eke pakkus välja, et kirjutab neile klaveriosa. Nii sündis meie esimene lugu."

"Me ei uskunud üldse, et Noortebändi poolfinalistide hulka saame," tunnistab Eke. "Aga tahtsime proovida. Arvan, et kui midagi ei proovi, siis ei ole võimalik midagi ka saavutada." Sleeping Youth teeb muusikat lihtsalt muusika tegemise pärast. "Meil ei olegi hetkel mingeid suuri ambitsioone. Tahame lihtsalt muusikat teha."

Sleeping Youth püüab enda muusika ja sõnumiga muuta maailma helgemaks paigaks. "Vahet ei ole, kes või mis sa oled. Sa oled inimene ja meie aktsepteerime sind sellisena," kõlab bändi moto. "Nii võiksid kõik mõelda," lausub Joana.

Bändi muusikalisteks eeskujudeks on indie-duo Oh Wonder ja Austraalia laulja Troye Sivan. Eesti muusikutest imetlevad Sleeping Youthi noored räpparit Tommy Cashi. "Ta paistab silma ja ka meie ei karda erineda," räägib Joana. "Tahame ka olla loovad oma muusikas ja leida erinevaid viise, kuidas teha maailma helgemaks."

Nii Eke kui Joana on käinud muusikakoolides. "Olen klaverit õppinud ja koorides laulnud," valgustab Eke oma akadeemilisi teadmisi. Joana see-eest on proovinud mitmeid instrumente. "Plokk- ja põikflööti, klaverit, trumme. Kahjuks flööti enam ei oska. Õppisin seda siis, kui olin väga väike. Trummi veel natuke oskan. Terve elu olen laulnud ka koorides."

Merilyni jaoks on Sleeping Youth tema esimene muusikaprojekt.

Eke võrdleb muusika tegemist teraapiaga. "Ühiskonnas ja meil on nii palju probleeme. Muusika on üks lahendus paljudele noortele."

"Nad jooksevad selle juurde, kui neil ei ole kellegagi rääkida. Muusika on asi, mis võib aidata ja tuua nad välja igasugustest halbadest situatsioonidest," täiendab Joana.

Noored tunnistavad üksmeelselt, et muusika on ka neid rasketel hetkedel aidanud ning toeks olnud.

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.