Hispaanlanna Angela Poncest sai esimene transseksuaalne modell, kel avaneb võimalus esindada oma kodumaad Hispaaniat Miss Universumi võistlusel, vahendab Mirror.

Angela võitis möödunud nädalal Hispaanias peetud missivõistluse ja edestas seal 22 kaunitari. See annab talle võimaluse minna võistlustulle Filipiinidel peetaval Miss Universumi võistlusel.

Esimest korda tundis Angela end naisena kolmeaastaselt. 26aastane iluduskuninganna võitles võitja välja kuulutamisel kõvasti pisaratega. Pärast võitu ütles Angela, et ta tahab olla erinevuse saadik. "Minu eesmärk on olla austuse ja erinevuse sõnumitooja, mitte ainult LGBTQ inimeste, vaid ka kogu maailma eest."

Miss Universum on maailma kõige prestiižsem iludusvõistlus. Miss Universumi koduleheküljel seisab, et korraldajate eesmärk on julgustada naisi saavutama enesekindlust, mida nad vajavad selleks, et olla parim versioon endast. "Julgustame iga naist astuma välja oma mugavustsoonist ja olema tema ise."