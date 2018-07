Legendaarne film “Mehed ei nuta” saab uue kuue. Gerda Kordemets räägib, et filmi sisu ontänapäeval võib olla isegi aktuaalsem kui toona. “Praegu oleme jõudnud oma filmile panna tööpealkirja “Mehed ei nuta juba 50 aastat”, millega tahame meeles hoida hoida, et selle ajaga pole tegelikult midagi muutunud.” 1969. aasta film räägib unetutest, kes lähevad endale ravi otsima. “Ma julgen öelda, et unetus on tänapäeval palju suurem ja tõsisem probleem,” toob Kordemets esimese paralleeli filmi ja praegusega.Filmis satuvad mehed raviasutusse, mis asub looduse rüpes ja ei olegi tegelikult korralik raviasutus. “Praegu on tohutult kõikvõimalikke alternatiivseid veidraid ravimeetodeid. Inimesed käivad paastulaagrites, küll mässatakse kristallidega. Kuni selleni välja, et tänavu kevadel sai üks mees kuulsaks tšakrate avamisega,” naerab Kordemets. “Film lõppeb lausega: “Alustada tuleb rannajoone muutmist!”. Elan suviti Lääne-Eestis mere ääres ning see rannajoone muutmine ja ligipääsu võimaldamine on tohutult oluline,” lisab naine. “Tundub, et see kõik on tänapäeval aktuaalsem kui toona.” Kultusfilmi valmimisest möödub 50 aastat, pildil Ervin Abel (vasakul) ja Ants Lauter. (Vambola Vällik/ERR)

Pealkiri “Mehed ei nuta” on Kordemetsa meelest väga tabav. “Filmis on mehed tegelikult ju üsna hädas ja tol ajal ei olnud kombeks meestel nutta. Nüüd räägitakse, et mehed võivad, lausa peaksidki nutma.”

Gerda Kordemets räägib, et idee uus film teha ei tulnud otseselt tema peast. “Mina pillasin ühes vestluses üsna järele mõtlemata, et võiks teha teatrilavastuse filmi ainetel, sest tänavu möödub 50 aastat legendaarse filmi esilinastusest. Tuli välja, et ka Apollo suuromanik Ivar Vendelin on seda mõtet veeretanud ja film võiks uue kuue saada. Saime kokku ja nii see läks,” räägib ta. “Aastal 2011 kirjutasin koos Anne Tuulinguga Sulev Nõmmikust raamatu. Ja sellest peale on mul Sulev Nõmmiku looming väga hinges.” lisab Gerda.