„Avaldus esitati eile. Hetkel kontrollitakse avalduses välja toodud asjaolusid,“ ütles Õhtulehele Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina. „Kui on põhjust alustada kriminaalmenetlus, siis see ka alustatakse. Selleks on aega 10 päeva.“

Kostina täpsustas, et kuniks avalduse osas ei ole tehtud menetlust alustav otsus, ei võta politsei naabriga ühendust.

Eelmise nädala algul kurtis poliitik Kristiina Ojuland enda Facebooki videol, et naabrimees tuli talle Ihasalus kallale. „Ega ma muidugi ei ole ju lihtsalt niisama tüdruk. Ma lihtsalt tõmbasin tal T-särgile natukese väikese augu sisse,“ kirjeldas ta kähmlust. „Tüli tekkis sellepärast, et minu kaks väikest koera ründasid nende lapsukest, kes sõitis jalgrattaga ja kes ei oska maal elada. Ta ei tea, et maal on pisikesed koerad lahti ja mitte ainult rotveilerid ega dogid ega hundikoerad. Nii et praegu lähen ma lihtsalt kiirabisse ja fikseerin oma vigastuse paremal käel, mis on juba varem nii tennisega kui jalgrattaga saanud viga.“

Ihasalu külarahvas on varasemaltki olnud hädas Ojulandi koertega, mistõttu püütakse Ojulandi majast eemale hoida. „Koerad tulevad värava alt välja ja naksavad inimesi, kes jalutavad, kes jooksevad või kes sõidavad jalgrattaga,“ ütles üks külas elav naine Õhtulehele. „Parem on mitte lähedale minna. Nende inimestega konflikti astuda: see ei ole seda väärt.“

Teised elanikud soovitavad penidest mitte välja teha, siis ei pidanud nad haiget tegema. „Minule nad kallale ei tule: lihtsalt jooksevad ja klähvivad,“ ütles Ihasalus elav noormees.