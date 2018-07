Kauboi nägi keset preeriat indiaanlast, kes lamas maas, kõrv surutud vankriroopasse. "Suur vanker, kaks hobust, must ja pruun. Mees juhtis ja suitsetas piipu. Naine istus kõrval, ilus kübar peas."

"Kas tõesti on kõike seda võimalik kindlaks teha ainult sellega, et paned kõrva vastu vankri jälge?" imestas kauboi.

"Ei," vastas indiaanlane. "Nad sõitsid minust pool tundi tagasi üle."