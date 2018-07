Kui pisike maapood suveks töötajat otsis, mõtles telesaate „Kodutunne“ assistent Heveli, et miks mitte sedasi lisaraha teenida – töö on ju töö. Paraku näeb naine, et kõik nii ei arva, sest temalt on suisa otse küsitud: „Noh, kas tütarlaps on elu hammasrataste vahele jäänud, et poes kükitab?“

On pigem reegel kui erand, et kui kaupluses on väljas vale hind, kilekott katki rebenenud, poeparklas parkimiskohtade puudus või sajab väljas vihma – sõimata saab ikka kassapidaja. „Miks te suhtute teenindajasse kui kõntsa?“ küsib müüjana lisaraha teeniv telesaate „Kodutunne“ assistent.

„Raha on raha, vahet pole, mis tööga seda teenid. Peaasi, et perel oleks kõht täis ja peavari olemas,“ leiab Heveli.

Küll aga on ta märganud, et mitte kõik pole temaga nõus. Kes vaatab teda lihtsalt veidra näoga, küsimärk pea kohal ning kes küsib suisa otse: „Kas sa oled lolliks läinud? See on ju nii alandav ja nõme töö!“

Heveli püüab taolise arvamuse kummutada ning tõdeb kahjutundega, et ainus, mis töö nõmedaks ja alandavaks muudab ongi just suhtumine, nagu oleks teenindaja viimane kõnts.

Tema ise leiab, et teenindaja on samamoodi inimene ning tegelikult on kõik hoolimata töövaldkonnast võrdsed ning väärt inimlikku kohtlemist.

„Teie, kes te olete suutnud osta endale uhke auto tagumiku alla, suutmata sinna kütust sisse osta, veel vähem remontida – teie arvate, et võite inimestega käituda, kuidas jumal juhatab,“ põrutab Heveli.

Ta küsib: „Miks te arvate, et teenindaja pole paremat suhtumist väärt? Miks te suhtute teenindajasse kui kõntsa?“

Heveli ei häbene poemüüjana töötamist, sest elu arenguks on vajalik iga lüli erinevas töövaldkonnas. (Erakogu)

Suhtumine muutugu

Paari päeva eest läks Heveli suurde kaubamajja, kus sattus jutuhoogu ühe sealse teenindajaga, kes enne müüjaametit töötas peenes toitlustusettevõttes.

„Inimesed on talle otse öelnud, et sellise ameti pealt nagu catering'i töötaja müüjaks minna – see peab täitsa ajudeta olema,“ imestab Heveli.

Negatiivset suhtumist on kogenud ta ka omal nahal. Nimelt tulnud Heveli sõnul kord poodi mees, kes ei pidanud paljuks küsida: „Noh, kas tütarlaps on elu hammasrataste vahele jäänud, et poes kükitab?“

Heveli ei osanud enda sõnutsi selle peale isegi midagi kosta.

„Ei tohi ju miskit öelda ka ega end kaitsta,“ tõdeb Heveli.

Veel enam nörritab teda see, kuidas lapsevanemad oma järeltulijaid valjul häälel noomivad – et kui nood koolis hästi ei õpi, lõpetavad nii nagu tädi kassalindi taga. „Nagu päriselt?“ küsib Heveli.

Heveli sõnul muutub suhtumine sada ja üks protsenti, kui kuuldakse, et tema põhitööks on olla nimeka telesaate „Kodutunne“ assistent.

„Siis tahetakse jutustada ja arutada. Aga miks arvatakse, et lihtsalt müüja ametit pidava inimesega seda teha ei saa?“ on Heveli nõutu.

Tema suurim soov on, et suhtumine klienditeenindajatesse muutuks.

„Ehk julgevad inimesed siis rohkem seda tööd teha, vähenevad pinged töökohal ja väheneb ka töötajate puudus,“ loodab Heveli.

Seetõttu kutsubki ta üles inimesi klienditeenindajatele naeratama ja nendega viisakas olema. Just nii nagu tema on klientidega.

„Teenindaja ei ole süüdi sinu halvas päevas. Ka keegi teine ei ole tegelikult. Ära ela end teiste peal välja. Me kõik oleme inimesed,“ paneb ta südamele.

ÄRA ALANDA: Olla poemüüja ei tohiks Heveli sõnul tähendada mitte klientide halva suhtumise kannatamist vaid ikkagi nende teenindamist (Õhtuleht)

Mõttekaaslaste tänu

Heveli üleskutse on liigutanud mitmeid teenindussektoris tegevaid inimesi, kes ütlevad aitäh selle eest, et naine julges suu lahti teha. Pole nendegi jaoks klientide alandav suhtumine võõras.

„Ema tuli lapsele friikartuleid ostma ja kommenteeris kõrvalt: „Näe, vaata, kus sa lõpetad, kui koolis korralikult ei õpi.“ Oli kange tahtmine nähvata, et näe, kui mina praegu siin ei oleks, siis sa oma kullakallile lapsele friikaid osta ei saaks ja peaksid end ise kodus liigutama,“ kirjeldab kiirtoitlustuskohas töötav teenindaja oma kogemust.

„Olen kuulnud ühe ema tarkuseteri tütrele: õpi hoolega...muidu saab ka sinust müüja!“ märgib teine klienditeenindussektoris töötav naine.

Kogemust jagab ka teenindajaametist loobunud naine, kelle sõnul valiski ta uue suuna põhjusel, et väsis negatiivsetest, teda tühjaks kohaks pidanud ning kõiges süüdistanud klientidest. Kõige nõmedam kommentaar, mida ta aga mäletab, lennanud mitte tema enda, vaid kolleegi pihta: „Te olete rahuldamata naisterahvas!“

Mõned aastad tagasi põhiameti kõrvalt kohtumajas koristajana tööd teinud naine ütleb, et kui tema ise koristamist nautis, siis teised, samas asutuses kõrgemal kohal olevad inimesed vaatasid teda põlglikult.

„Kui teada saadi, kellena tegelikult töötan ja et mul on kõrgem haridus kui mõnelgi seal töötaval inimesel, siis suhtumine muutus,“ meenutab ta, lisades häbenemata, et nautis koristamist teiste arvamusest hoolimata. „Üleolev suhtumine on väikeste inimeste probleem nende väikeses maailmas.“