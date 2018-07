Raamat ilmub 27. juulil ning mehe sõnul on see austusavaldus Amy elule ning tunnistus nende sõprusest. Raamatust ei leia pilte purjus, narkouimas või peohoos Amyst. Mees on otsustanud Amy't teistmoodi mälestada.

Blake sõnab, et need pildid on pikalt olnud tal sahtlis. "Pidin need ära panema, sest neid oli liiga valus vaadata. Nüüd tahan ma, et ka teised näeksid seda inimest, keda minda tundsin."