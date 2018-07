Eesti Post ehk Omniva plaanib aasta lõpuks Postimaja postkontori sulgeda. Töö kolib üle uude postkontorisse Finest Ärimajja, mis asub Pärnu maanteel.

Omniva jaevõrgu üksuse juht Eve Vuks selgitab, miks selline otsus vastu võeti.



"Postivõrk peab käima ajaga kaasas, et vastata kliendi ootustele. Kirjavahetuse asemel ning margimüügi asemel on postiasutuste põhitegevuseks kujunenud pakkide väljastamine. Muutused põhitegevuses seavad aga uued ootused ka postivõrgule endale," räägib Vuks.



Jaevõrgu juhi sõnul on postivõrk pidevas muutumises. “Kui inimeste jaoks muutub postiteenuste kasutamisel oluliseimaks kiire ja mugav paki saamine, peab ka postivõrk ennast pakisaajate vajadustest lähtuvalt ümber korraldama,” ütles Vuks. „Postiasutused küll säilivad, kuid põhilised postiteenused muutuvad kogukonna elanikele kättesaadavamaks ning mugavamaks läbi alternatiivsete kanalite. Näiteks tänapäeval põhiliseks tegevuseks kujunenud paki saatmine ning kättesaamine muutub pakiautomaadi abil kordades mugavamaks ning kellaajast sõltumatuks.“

Alates 4. juulist täiendab Tallinna kesklinna postivõrku uus postkontor Pärnu maantee uues Finest Ärimajas. Uue asukoha põhiliseks eeliseks postimaja postkontori ees on mugav parkimisvõimalus. Paiknedes Vabaduse väljaku vahetus läheduses, on postkontor endiselt hästi ligipääsetav ka ühistranspordiga.

Kuna piirkonda luuakse uus postiasutus, siis muutuvad ka postkontorite teeninduspiirkonnad. Osa inimesi, kes said varem oma saadetised kätte postimaja postkontorist, saavad edaspidi oma saadetistele järgi minna Pärnu mnt postkontorisse. Kõigile klientidele, kelle teeninduspiirkond juulikuust muutuvad, saatis Omniva muudatuste kohta info ka paberkandjal postkasti

Aasta lõpuni jääb Tallinna kesklinna töötama paralleelselt kaks postiasutust – Postimaja postkontor ja uus Finest postkontor. Uuel aastal jätkab tööd ainult Finest postkontor ning filateeliatooted kolivad pärast Postimaja postkontori sulgemist Toompea postkontorisse (sh esimese päeva ümbrikute müük ja templite kasutamine). Ülejäänud teenused ja tooted kolivad üle Finest postkontorisse. Lisaks on kesklinna pakisaatjate ja saajate huvides lisandunud pakiautomaat ka nüüd Solarise keskuse ning Tondi Ärikeskuse juurde.