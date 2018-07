Seadustest tulenevalt on võimalik, et riik on seoses Ruhnu laevaühenduse katkemisega vastutav sealset elanike ees, kuid kahjutasude nõudmine on keeruline protsess, ütles advolaadibüroo Sorainen advokaat Kadri Härginen ERR-i uudisteportaalile. Kahjutasu maksmine on maanteeameti pädevuses ja õigus on pöörduda ka kohtusse.

Härginen selgitab, et Ruhnuga ühenduse tagamine on seaduse järgi riigi ülesanne ning selle aasta alguseni oli see majandus- ja komminikatsiooniministeeriumi (MKM) kohustuseks.

"Hetkel on vastutav maanteeamet. Eraettevõtja kaasamine teenuse osutamisele ei võta riigilt vastutust teenuse normaalse toimimise eest," märkis Härginen.