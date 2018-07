Homme õhtul, 5. juulil astub Õllesummeril lavale uus muusikaline kooslus Öed ehk Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand. Tegu on bändi esimese suure kontserdiga ning elevust jagub kuhjaga.

Naiste sõnul on Õllesummeri kontserdile eelnenud pikk ettevalmistusperiood, kuid nüüd ollakse esimeseks suuremaks lavaletulemiseks valmis. "Oleme väga palju proove teinud, et neljapäevasel esikal tuua rahvani väga tuus ja kompaktne show ning arvan, et oleme sellega väga hästi hakkama saanud. Protsess on olnud pikk, kuid löpuks hakkame ise ka nägema kuidas kogu asi välja näeb ja ütleme, et tuleb päris funky, nii et ootame rahvast kaema!” kutsub Tuuli Rand kõiki kontserdile.

Öede Instagramis on ka lühike video, kuidas harjutamine meistriks teeb: