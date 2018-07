„Kui sa tööle tulla ei saa, tähendab, et oled vallandatud,“ ütles ülemus alluvale saadetud SMS-is. USA-s Michiganis elav naine, kes sellise südametu sõnumi sai, pidi samal ajal tegelema olukorraga, kus tema poeg oli aheldatud hingamisaparaadi külge. Etteruttavalt olgu öeldud, et lugu on tänaseks saanud hoopis ootamatu pöörde.

Sündmused said alguse sellest, et PS Food Martis töötav Crystal Reynolds Fisher oli teavitanud oma otsest ülemust, et ei saa tööle tulla, kuna tema poeg Jason sattus läinud laupäeval hingamisaparaadi alla, vahendab Daily Mail.

Pärast ülemuselt saadud uskumatut vastust postitas naine selle oma Facebooki kontole.

Esimeses sõnumis selgitas murelik naine Dawni nimelisele ülemusele, et kui tema poja olukord paraneb, saab ta tööle naasta ning teavitab sellest ka tööandjat. Viimane aga vastas: „Meil asjad nii ei käi, võtan seda kui töölt lahkumist“.

Samal ajal, kui Crystali postitust jagati üle 71 000 korra, vabastati oma poisitsioonilt hoopiski Dawn. Pühapäeval teatas PS Food Mart avalikus pöördumises, et juhataja teguviis pole aktsepteeritav. Esmaspäeval tuli teade juba Dawni vallandamisest.

Arstide hinnangul kannatab 18aastane Jason sidekoe põletikust tekkinud mürgistuse käes ning viibib endiselt hingamisaparaadi küljes.