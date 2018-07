Läänemaal asuv Oru kool on enda Facebooki lehele pannud üleskutse, kus antakse teada, et 1. klassi otsitakse kolme last.

Oru kooli direktor Andres Kampmann ütles Lääne Elule, et vabad õpilaskohad peavad kooli kodulehel kirjas olema. „Kodulehti kontrollitakse, kas need vastavad nõuetele,” märkis Kampmann.

Tulevasse 1. klassi on tegelikult kavas võtta 16 last. Seni on ennast 1. klassi kirja pannud 11 last ning nüüd otsitaksegi kolme puuduolevat.