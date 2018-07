"Laps tuleb ja sünnib ta sügisel," kinnitab Anni Arro uudist, et tema pere saab peagi lisa. Anni ja Marko Erlach abiellusid 30. juulil 2016. aastal. Nende peres kasvab ka 3-aastane tütar Anita Astrid, kes sündis 2. septembril 2014. Tüdrukutirts oli uudist kuuldes väga rõõmus. "Ma ei tea ühtegi last, kes ei oleks rõõmus uudise peale, et ta saab omale õe või venna. Tema on väga elevil," sõnab Arro. Kuus aastat tagasi rääkis Anni Kroonikale, et ei taha veel lapsi saada. "Ma ei ole kunagi titehull olnud. Et kui näen kuskil beebit, siis muutun härdaks. Arvan, et kui on õige aeg, siis ta tuleb. Kui ei tule, siis võtan koera," rääkis ta tollal.

2013. aastal arutles Anni saates "Avameelselt" teemal, miks temal veel järeltulijaid pole. Ta märkis, et lapsesaamiseks peaks endal olema juba kindel jalgealune. "Ja ma arvan, et selleks on vaja lihtsalt õiget inimest, kellega laps teha. Ära tunda, et tahan. Väga paljudel juhtudel juhtub see ju nii-öelda õnnetusena, aga võiks ikka nii olla, et ise ka tahan."

Neli aastat tagasi selgitas Arro Anne & Stiilile, kuidas nende tütar nime sai. "Meil ei olnud algul plaanis panna keskmist nime, aga kui koju Sepamaale jõudsime, siis õitsesid aias imeilusad roosad astrid. Mu ema oli uue pereliikme tervituseks vaasi korjanud just need uhked lilled - sealt ka siis nimi."