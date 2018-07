Näitleja Kevin Spacey, kelle pihta möödunud aasta lõpus esimesed seksuaalse ahistamise süüdistused lendasid, on taas skandaali keskmes. TMZ vahendab, et nüüd on veel kolm meest teatanud, et Spacey neid ahistas.

Metropolitani politsei teatel ilmus aprillis välja mees, kes väitis, et teda ahistati 1996. aastal Westminsteris. Kaks meest tulid avaldusega lagedale aga veebruaris – üks väidab, et teda ahistati 2013. aastal Gloucesteris ning teist aastal 2009 Lambethis.

Spacey advokaat pole teemat veel kommenteerinud.

Esimese süüdistusega tuli mullu oktoobris välja näitleja Anthony Rapp, kes tutvus Spaceyga 1986. aastal New Yorgis. Spacey oli siis 26, Rapp 14. Rapp rääkis, et Spacey end talle peale ei sundinud, kuid püüdis teda võrgutada.

Seejärel hakkas aina rohkem mehi Spaceyt sündsusetuses süüdistama.