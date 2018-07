Popikuningas Michael Jacksoni ainus tütar Paris Jackson on kohtu kaudu sunnitud taotlema lähenemiskeeldu mehele, kes naise sõnul väidetavalt teda jälitab, vahendab TMZ.

Kohtudokumentidest selgub, et mees nimega Nicholas Lewis Stevens ilmus muusikastuudiosse, kus Paris juunis töötas. Parisel ja Lewisel oli olnud põgus kokkupuude ning mees ütles väidetavalt Parisele, et on korduvalt seal stuudios käinud ning ükskord ootas naist stuudio ees lausa 15 tundi.

Dokumentides on kirjas ka see, et Parise sõber astus Lewisele vastu ja küsis, mida mees seal teeb. Seepeal vastas Lewis: "Kuidas tundub, mis ma siin teen? Jälitan sind!" Seepeale kutsuti mehele politsei, kes Lewise vahi alla võttis. Mees jõudis veel väidetavalt Parisele öelda: "Südaööks on see kõik läbi. See lõppeb kas sinuga või relvaga." Lisaks öelnud Lewis, et nad on Parisega hingesugulased.

Kohus otsustas rakendada ajutise lähenemiskeelu. Lewis peab Parisest hoidma vähemalt 100 jardi ehk umbes 91 meetri kaugusele ning ei tohi naisega mingil viisil ühendust võtta.