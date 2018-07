Liiklusjurist Indrek Sirk rääkis eile "Aktuaalses kaameras", et liikleja on juba harjunud, et politseid enam Eesti teedel pole. Seetõttu pole juba aastaid kahanenud ka raskete liiklusõnnetuste arv. "Aktuaalses kaameras" nenditi, et alanud aasta esimene pool tõmbab vee peale lootusele, et liiklussurmade arv on vähenenud. Liiklusjurist Indrek Sirk avaldas, et tema meelest loetakse liikluses arve valesti kokku. "Me loeme praegu hukkunud liiklejaid, aga tegelikult inimese surm liikluses või raske tervisekahjustus on paljuski loterii küsimus. Raske liiklusõnnetuse puhul üks inimene saab surma, aga teine jääb eluks ajaks ratastooli. Meil on raskete liiklusõnnetuste osas stagnatsioon alates aastast 2011," märkis Sirk.

Liiklusjuristi sõnul on viimasel paaril aastal lihtsalt natuke õnne olnud, et hukkunuid on vähem olnud, aga raskelt vigastatuid on selle võrra rohkem.

"Meil ei ole selle aastal midagi traagilist, lihtsalt vähem õnne," arvas Sirk. Politsei loodab liialt kiiruskaameratele? Sirk nendib, et ainult tehniliste vahenditega ehk kiiruskaameratega me liiklusohutust tagada ei saa. "See on täiesti tüüpiliseks muutnud, et maanteamet ja politsei viskavad kivi teineteise kapsaaeda nagu ka Põhja prefektuur ja Tallinna linn. Tegelikult selleks, et liiklust parandada, on vaja koostööd, mitte teise peale näpuga näidat. Kindlasti oleks mobiilsetest kaameratsest abi, sest statsionaarsed kaamerad on juhtidel juba teada ja GPS-i sisse seadistatud. Need tekitavad sellise efekti, kus enne kaamerat pidurdatakse ja kahe kaamera vahel sõidetakse ikka kiiresti," teab Sirk.