Tina pole veel poja surma teemal ametlikult sõna võtta. Turneril on lisaks Craigile veel kolm last - tema ja Ike ainus ühine laps Ronnie (57) ning Ike esimesest abielust sündinud lapsed, kelle Tina Ikega abielludes adopteeris, Ike juunior (59) ja Michael (58).

2005. aastal Oprahile antud intervjuus ütles Tina Craigi kohta, et ta oli väga emotsionaalne laps. "Ühel päeval, kui me Ikega tülitsesime, koputas Craig uksele ja küsis: "Ema, kas sul on kõik korras?" Mõtlesin siis: "Palun ära mind kodus löö." Ma ei tahtnud, et mu lapsed seda kuuleks."

Ike juunior on öelnud, et ema hülgas oma lapsed, kui minema kolis. "Mu ema elab oma elu - tal on Euroopas uus abikaasa. Ta ei taha minevikuga mingit tegemist teha." Lisaks on mees rääkinud, et lapsi kasvatasid majahoidjad, sest vanemad olid 11 kuud aastas kodust ära.