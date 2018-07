Kui ehitusettevõtja Jaago Roosmann 13. mail Türgist puhkusereisilt naasis, ootas meest lennujaamas politsei, kes ta arestimajja viis. Roosmann kahtlustab, et see oli Tartu politsei juhtivuurija Taimo Vesseli kättemaks.

Roosmann on üks peamisi kahtlusaluseid eriti suures soodustuskelmuses, mida üldsus teab eeskätt seetõttu, et üks kahtlustatavatest on Kajar Lember – endine Tartu abilinnapea, hiljutine tuntud sots ja Roosmanni väga hea sõber. Tänavu kevadel tahtis Tartu politsei juhtivuurija kutsuda Roosmanni enda juurde, et üle anda lõplik kahtlustus, kuid Roosmannile kolm väljapakutud aega ei sobinud.

Roosmann esitas korrektselt taotluse, et tuleb jaoskonda hiljem, kuid uurija jättis selle rahuldamata väitega, et me ei toonud välja mõjuvaid põhjuseid ning Roosmann peeti kinni.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.