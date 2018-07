Avaldatud on värske video Tai koopas lõksus olevatest 12 poisist ning nende treenerist. Klipis väidab seltskond, et nad on hea tervise juures. Eksperdid eri maailma nurkadest on spekuleerinud, millised on kõige ohutumad võimalused poiste maa peale toomiseks.

Laste päästmine on aga endiselt muret tekitav. Et sadude hooaeg alles algas, kardetakse, et veetase koobastes võib tõusta veelgi ja ja lapsed ei pääse koju veel nii pea.

Kaader videost (Reuters/Scanpix)

Päästemeeskond on arutanud kolme võimalust, kuidas poisid koopast kätte saada:

1. puurida maapinnalt koopasse auk. Hinnanguliselt tuleks puurida 1,6 km sügavusele. See aga eeldab täpsust ja nõuab palju aega. Augu kaudu saaks kasutada õhklifti ehk päästekapslit, millega on ka varem maa seest inimesi päästetud. Näiteks 2010. aastal Tšiilis, kui kaevurid pärast 69 päeva maa-all õhkliftiga üles toodi.

(Reuters/Scanpix)



2. õpetada poisid ujuma ja sukelduma. Treenerite jutu järgi ei oska poisid ujuda. Variant oleks teha neile kiirkursus ning toimetada nendeni sukeldumisvarustus. Siis peaksid poisid 366 meetrit vee all vastu pidama. Seda on seni peetud kõige riskantsemaks variandiks, mistõttu on ebatõenäoline, et seda rakendatakse.

3. oodata kuni veetase langeb. See võib aega võtta kuid. Vahepeal varustatakse lõksusolijaid vajaliku toidu, joogi ja ravimitega. Kui peaks tekkima vajadus, on päästjad valmis ka hapnikuballoone koopasse viima.

Kõige tähtsam on sälilitada lootus

Tarmo Terep Päästeametist käis täna hommikul Vikerraadio hommikuprogrammis poiste olukorrast rääkimas. Terep tõdes, et tegu on väga spetsiifilise olukorraga.

"See kõrgendatud riskikeskkond, kus nad töötama peavad, seab päästjatele palju tõsiseid nõudmisi. See, kuidas need inimesed sealt ära päästa õnnestub, pole praegu üldse teada," märkis ta.

Kuigi Eesti seisukohast tundub see uskumatu, pole võimatu, et poisid peavad kuid koopas veetma, enne kui veetase langeb ja nad välja saavad. Terepi sõnul pole nende päästmine lihtne, kuna nad asuvad koobastikus umbes 2,5 km sees ja sealt kellegi väljatoomiseks on vaja erioskusi. Lisaks peavad päästetavad ka ise päästmise ajal suuta adekvaatselt käituda.

"Probleem on ka selles, et vihmaperiood on käimas ja vesi tõuseb. Päästjad pumpavad sealt vett välja, et neil ruumi vähemaks ei jääks. Kui vesi tõuseb, tuleb nad ikkagi kiiremini välja tuua kui nelja kuuga," nentis Terep.

Ta avaldas lootus, et ehk jagub poistel vaimutugevust, sest kindlasti on pimedas väikeses ruumis olemine neile mõju avaldanud.

"Leidmine oli neile kindlasti kergendus," tõdeb Terep. "Perede jaoks võib see ka väga raske olla."

Kuna koopas on soe ja nüüd on poisteni jõudnud ka meditsiiniline abi ja toit, ongi Terepi sõnul kõige olulisem see, et nad vaimselt vastu peaksid.

Terep toonitas, et välismaale reisile minnes ja näiteks taolisi koopaid külastades tuleks olla väga ettevaatlik. Koopasse minemine on lihtne, aga olulisem on see, kuidas sealt pärast välja saab.