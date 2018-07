Avaldatud on värske video Tai koopas lõksus olevatest 12 poisist ning nende treenerist. Klipis väidab seltskond, et nad on hea tervise juures.

Poisid tutvustasid end ükshaaval naerulsui, kirjutab BBC.

Noortest mängijatest koosnev jalgpallimeeskond leiti esmaspäeva hilisõhtul ehk üheksa päeva pärast nende lõksu jäämist.

Praeguseks on poisteni toimetatud nii toitu kui ravimeid.

Kaader videost (Reuters/Scanpix)

Laste päästmine on aga endiselt muret tekitav. Et sadude hooaeg alles algas, kardetakse, et veetase koobastes võib tõusta veelgi ja ja lapsed ei pääse koju veel nii pea.