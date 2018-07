Tallinna lennujaama reisiinfoliin lisas, et mõned lennud on tulnud tõesti tühistada, aga üldiselt ei tundu olukord hull.

Lennuk tegi Tallinna lennujaama läheduses ringe ja põletas kütust, aga ei saanud siiski maanduda. Tallinna lennujaama ööpäevaringne reisiinfoliin kinnitas Delfile, et lennuk pidi udu tõttu Helsingisse tagasi suunduma. Flightradar24 ja lennujaama andmetel oli see lend Finnairi AY1021.

Tallinna lennujaama lehelt on näha, et mitmed lennud on udu tõttu tühistatud või hilinevad. Näiteks on tühistatud Kärdlast ja Stockholmist saabuma pidanud lennud.